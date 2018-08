Il Liverpool stende anche il Torino: 3-1

Il Torino non demerita ad Anfield, ma perde 3-1 in casa dei vice campioni d’Europa. Va al Liverpool l’amichevole di lusso che ha visto i granata di Mazzarri protagonisti di un discreto match e Andrea Belotti di un bel gol. Dopo un rigore decisamente dubbio concesso agli inglesi (presunto fallo di Bremer su Mane’) e fallito da Fabinho, i padroni di casa al 21° sbloccano il risultato con Firmino che, su assist di Salah, conclude in area di destro e batte Sirigu, complice una deviazione di De Silvestri. Dopo una bella parata del portiere italiano sul bolide di Alexander-Arnold dalla distanza, al 24° arriva il 2-0 con Wijnaldum che sfrutta l’azione corale dei suoi compagni con un piatto destro da pochi metri. Il Toro accorcia al 31°: cross di De Silvestri dalla destra, in area svetta Belotti che mette dentro con un colpo di testa in tuffo. All’87° Sturridge fissa il risultato sul 3-1 mette dentro di testa su assist di Shaqiri.