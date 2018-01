Il Manchester City è il club più potente del mondo. Poi Arsenal e PSG

Ecco il Soccerex Football Finance 100, la classifica dei 100 club calcistici più ricchi al mondo, curati dalla Soccerex, organizzazione britannica che dal 1995 fa i conti in tasca al calcio.

L’indice definitivo si ottiene sulla base di cinque fattori: valore del parco giocatori; patrimonio immobiliare; patrimonio mobiliare (in particolare depositi bancari); potenziale di investimento dei proprietari (in sostanza il patrimonio del proprietario del club); debito netto.

La prima delle italiane è la Juventus, ottava: il parco giocatori del club bianconero è stimato in 470 milioni di euro, a cui si aggiungono 161 milioni di beni immobili, 33 milioni cash in banca, un potenziale d’investimento della famiglia Agnelli da 403 milioni e un debito netto da 209 milioni. Le altre italiane arrancano: 26esimo posto per il Napoli, 30esimo per l’Inter, 34esimo per il Milan, 51esima per la Roma e 62esima per la Lazio.

Le prime 30 posizioni

1. Manchester City

2. Arsenal

3. Paris Saint-Germain

4. Guangzhou Evergrande

5. Tottenham

6. Real Madrid

7. Manchester United

8. Juventus

9. Chelsea

10. Bayern Monaco

11. Zenit San Pietroburgo

12. RB Lipsia

13. Barcellona

14. LA Galaxy

15. Atlético Madrid

16. Liverpool

17. Borussia Dortmund

18. Olympique Lione

19. Monaco

20. Leicester

21. Bayer Leverkusen

22. Shakhtar Donetsk

23. New York Red Bulls

24. Seattle Sounders

25. New York City

26. Napoli

27. Everton

28. New England Revolution

29. Valencia

30. Inter