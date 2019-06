Il Manchester City sfida il Tas: chiesto l’annullamento del procedimento Uefa

Il Manchester City, come riferito dall’Associated Press, ha lanciato una sfida legale per bloccare il procedimento portato avanti dall’Uefa che vieterebbe ai Citizen la partecipazione alla prossima Champions League per violazione dei regolamenti di spesa nel calcio. I funzionari hanno chiesto al tribunale arbitrale dello sport di Losanna – e quindi al Tas – di respingere il caso e il procedimento stesso che è stato passato ad esso dalla Uefa ai suoi giudici. Assiste interessata al combattimento la Juventus, che ancora deve ufficializzare il prossimo allenatore. Più volte Guardiola ha ribadito di voler restare al 100% al City, ma senza Champions League è chiaro che potrebbe avere qualche tentennamento…