Il Re saudita perde la scommessa: pagherà lo stadio più grande del mondo all’Iraq

Lo stadio più grande del mondo sorgerà in Iraq: con una capienza di 135mila posti e un’architettura strabiliante il The Lion of Babylon, supererà il Rungrando May Day Stadium in Corea del Nord. Il progetto è chiaro ed è l’opera di Abdul Rutha, architetto iracheno molto conosciuto nel suo paese. La cosa che lascia tutti a bocca aperta è che la costruzione dell’enorme edificio sarà finanziata anche dal Re saudita Salman. Il motivo? Una scommessa persa dal monarca.

Il 28 febbraio scorso, infatti, Iraq e Arabia Saudita erano scese in campo per la prima volta dal 1990 e all’inizio del match il Re aveva promesso al Primo Ministro Hayder Al-Abadi di creare un nuovissimo e gigantesco stadio in caso di sconfitta dei suoi. Dopo il 4-1 a favore degli iracheni, il monarca saudita si è visto quindi ‘costretto’ a mantenere la parola data.

A seguito dell’incontro il Primo Ministro iracheno ha rivelato: “Ho ricevuto una telefonata dal Re dell’Arabia Saudita. Ha reso omaggio alla vittoria dell’Iraq e ha espresso il suo impegno per espandere le relazioni positive tra i nostri due Paesi a tutti i livelli che sono di interesse per entrambi. Ha anche offerto aiuto per la costruzione di uno stadio in Iraq che ospiterà oltre 100mila persone. Abbiamo accolto con favore l’iniziativa, proponendola al Consiglio dei Ministri”.

