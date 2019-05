Il Rosario Central chiama Lavezzi: “Vieni da noi”

Un presente in Cina all’Hebei Fortune, ma un futuro che potrebbe essere in Argentina, suo paese natio. Stiamo parlando di Ezequiel Lavezzi, che ha ormai intrapreso l’avventura in Oriente dal 2016, ma che potrebbe tornare in patria per concludere la propria carriera. Dopo aver spento le trentaquattro candeline il 3 maggio scorso, l’attaccante vorrebbe infatti far ritorno a breve in Sud America, dove ci sarebbe già un club pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

“VIENI QUI” – Si tratta del Rosario Central, con il presidente Ricardo Carloni che, ai microfoni di Puro Futbol, ha così dichiarato: “Spero che un giorno Ezequiel possa venire a giocare da noi, è un calciatore che ci darebbe tantissimo. Inoltre so che lui è un grande ammiratore della nostra società…”.