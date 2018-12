Il sogno di Pato: “Voglio vincere il Mondiale per club con una squadra brasiliana”

Sembrava poter essere vicino ad un clamoroso ritorno in Europa. Addirittura si era pensato di poterlo rivedere con la maglia del Milan. Ma Alexandre Pato, attaccante brasiliano del Tianjin Quanjian, ha messo la parola fine, forse una volta per tutte, ai rumors di mercato.

Ospite di Rede Globo, l’attaccante ha parlato così della sua carriera e delle sue aspirazioni future, confidando di avere un sogno nel cassetto che non mette in conto il suo ritorno in Europa, e quindi neppure in Italia: “Voglio vincere ancora dei titoli e vedrete che ci riuscirò. La cosa che più vorrei è vincere un Mondiale per club giocando in una squadra del mio paese, quindi brasiliana”.