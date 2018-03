Il tributo del Corinthians ad Ayrton Senna: così sarà la terza maglia

Ayrton Senna rimarrà nei cuori degli appassionati sportivi. Anche se non ha mai guidato la Ferrari, la Nazionale rossa preferita dagli italiani, il pilota brasiliano è stato un esempio di guida aggressiva e tenace. Celebri i suoi duelli con Alain Prost. Poi, il 1 maggio 1994, a Imola, la vita di Senna si spezzò, alla guida della Williams Renault. Da quel giorno sono state tante le iniziative per ricordare il celebre asso sudamericano. Non solo nel mondo dei motori.

LA MAGLIA DEL CORINTHIANS – A fine ottobre, la terza maglia del Corinthians prenderà il nome di Senna. Il pilota brasiliano, infatti, era un fan sfegatato del club, e vince il primo dei suoi tre titoli mondiali di Formula 1 nel 1988, esattamente 30 anni. GloboEsporte.com ha avuto, in esclusiva, il progetto della terza maglia. Sarà realizzato con inserti oro e neri, in riferimento alla Lotus guidata dal pilota verdeoro nelle stagioni 1985-1986. Oltre al colore della vettura, la maglietta porterà altri due riferimenti del celebre pilota: la sua firma che campeggerà in mezzo (se il club non disporrà di uno sponsor) e di 41 strisce d’oro, ognuna in riferimento alle vittorie del pilota in Formula 1. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Nike e Ayrton Senna Institute. L’idea dell’area marketing del Corinthians è quella di usare il nome e la memoria del pilota per raggiungere i mercati internazionali, in particolare nel Giappone, dove Senna era un idolo.

Le altre due maglie del Corinthians, invece, saranno lanciate entrato la prima metà della stagione: la prima maglia sarà interamente bianca, la seconda, invece, sarà nera con inserti bianchi.

ALTRO OMAGGIO – Già in passato la squadra di calcio di San Paolo aveva reso omaggio ad Ayrton Senna. Nel 2014 era scesa in campo con il “suo” casco giallo.