Insulta tifoso su Twitter, ora Mido rischia la fustigazione

I social ormai stanno sempre di più diventando un problema serio nel mondo del calcio. Dopo Neymar finito sotto inchiesta dell’Uefa per gli insulti social ad arbitro e Var per il post infuocato di Psg-United, a cascare nella trappola social è stato l’ex attaccante della Roma, l’egiziano Mido, che ora rischia una sanzione ben più grave per aver insultato un tifoso sui social. Mido, oggi allenatore, è già stato licenziato dall’Al-Wehda FC proprio per il suo commento su Twitter (poi eliminato) e ora, secondo quanto riporta il Sun, potrebbe addirittura essere fustigato per aver risposto malamente a chi lo invitava a dimettersi dopo una sconfitta. Adesso toccherà alla giustizia dell’Arabia Saudita decidere se condannarlo o prendere per buona la sua difesa, che parlava di “account violato”.