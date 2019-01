Istanbul Başakşehir, Robinho si presenta: “Qui per realizzare un sogno: vincere il titolo”

L‘Istanbul Başakşehir ha presentato il nuovo acquisto Robinho. Il brasiliano, ex Milan, ha deciso di rimettersi in gioco con la maglia del club turco. Dopo essersi rilanciato nel calcio con la maglia del Sivasspor con la quale ha collezionato 30 presenze e 12 reti, ecco che l’ex asso rossonero, all’età di 35 anni ha firmato per un anno e mezzo un nuovo contratto.

UFFICIALE– Con una presentazione in grande stile, il club turco ha dato il benvenuto a Robinho, le cui prime dichiarazioni sono state da vero campione: “Sono qui per realizzare un sogno, che è quello di diventare campione. Il Basaksehir in questi anni è diventata una seria candidata al titolo e sono felice di far parte di questa famiglia. La cosa che preferisco nella mia vita è giocare al calcio”. Nuova sfida dunque per Robinho che ha scelto di indossare la maglia numero 70, esattamente come già avvenuto con il Milan (aveva indossato anche al 7).