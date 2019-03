Juventus-Atletico Madrid: arbitra Kuipers…il barbiere milionario

Sarà l’olandese Bjorn Kuipers l’arbitro di Juventus-Atletico Madrid. Il fischietto dirigerà la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 12 marzo all’Allianz Stadium. Anche i suoi assistenti e gli addetti al VAR saranno olandesi. I precedenti per la Vecchia Signora non sono dei migliori: una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta.

Ma c’è una particolarità che riguarda il direttore di gara…è milionario. Si stima, infatti, che il fischietto olandese abbia un patrimonio di circa 12.4 milioni di euro. Kuipers è ritenuto l’arbitro più ricco del mondo. Alla base della sua fortuna la catena di supermercato C100, diffusa in Olanda che conta oltre 500 sedi sparse in tutto il Paese e che frutta entrate stimate tra i 2 e i 4 milioni di euro annui.

Ovviamente, l’olandese percepisce lo stipendio di arbitro di Eredivisie e incassa qualche migliaio di euro per le gare dirette nelle competizioni UEFA, come quella che lo vedrà protagonista martedì sera. Infine, come riposta anche Sky, per provare ad ampliare ulteriormente i propri introiti, avrebbe di recente aperto una bottega da barbiere.