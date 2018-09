La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato soprattutto in chiave futura. Infatti, Marotta e Paratici sarebbero già al lavoro, secondo alcune recenti indiscrezioni, per quanto riguarda la prossima sessione di campagna acquisti, quando si aprirà la finestra invernale di calciomercato, definito di “riparazione”, ma non solo.

Dunque, andando in ordine cronologico, nei mesi scorsi la Vecchia Signora ha provato a riprendersi Paul Pogba dal Manchester United, ma non vi sono state le condizioni utili per chiudere tale trattativa. Se ne riparlerà nel mercato di gennaio, ma la partita che si disputerà allo Stadium di Champions League tra i bianconeri e i Red Devils potrebbe essere un’occasione per spianare la strada verso un clamoroso ritorno in bianconero. Pogba vuole andarsene da Manchester e negli ultimi giorni di mercato il Barcellona ha raggiunto l’accordo con il giocatore, ma a gennaio la Juventus potrebbe inserirsi nuovamente nella trattativa.

Altri due giocatori da tenere in considerazione, però più in ottica sessione estiva, sono Rabiot e Marcelo. Difficilmente il Real Madrid si priverebbe di uno dei terzini sinistri più forti al mondo a gennaio. Il tutto dipenderà anche dalla volontà dello stesso calciatore che pare avere tutte le intenzioni di riabbracciare il suo vecchio amico e compagno Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda Rabiot, il rinnovo contrattuale tarda ad arrivare, ragion per cui il giocatore potrebbe andare in scadenza di contratto a giugno. Intanto la Juventus sonda il terreno, cosicché il Psg potrebbe trovarsi con le spalle al muro e con la necessità di vendere il francese per non perderlo poi a zero.