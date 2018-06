Juventus, senti Carrera: “Golovin mi ricorda Nedved”

C’è un nome nuovo sull’agenda della Juventus. I bianconeri starebbero seguendo con grande interesse la crescita di Aleksandr Golovin centrocampista russo del CSKA Mosca. Il classe ’96 potrebbe essere il prossimo acquisto della Vecchia Signora. Portarlo in Italia non sarà facile dato che sulle sue tracce ci sono altri top club europei e i russi lo valutano già ben 25 milioni di euro, cifra che dopo i Mondiali potrebbe salire vertiginosamente. A consigliarlo ai bianconeri però, ci ha pensato proprio una vecchia conoscenza juventina, Massimo Carrera attuale tecnico dello Spartak Mosca. Come riporta goal.com, l’allenatore ha incoronato il talento russo consigliandolo ai bianconeri.

IL PARAGONE – “È il prototipo del centrocampista moderno: è una mezzala tecnica e di gamba, ma a volte viene utilizzato anche in posizione più avanzata. È un potenziale top player. Paragoni? Sono sempre complicati… Ma a pensarci bene, a me sembra abbia qualcosa di Pavel Nedved”.

