Juventus, si allontana Pochettino? “Tottenham miglior club, ho molto da fare qui”

In casa Juventus ieri è tornato in auge il nome di Pep Guardiola per la panchina, oggi torna prepotentemente di moda quello di Mauricio Pochettino. Non però per un suo avvicinamento ai bianconeri, tutt’altro: infatti, in un’intervista rilasciata a TalkSport che deve ancora esser rilasciata in versione integrale (ore 20 italiane di oggi, venerdì 24 maggio), l’allenatore in uno dei vari passaggi si è espresso così: “Il Tottenham è il miglior club al mondo quando vedi le strutture che ha a disposizione. Vi è ancora molto lavoro da fare, sono motivato per portare gli Spurs a vincere ciò che meritano”. Naturalmente potrebbero essere semplici frasi di circostanza a una settimana dalla finale di Champions, certo che fanno scalpore in Italia sapendo che è fra i nomi in lizza per la Juventus per il dopo-Allegri.