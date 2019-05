Karius ancora preso di mira: deplorevole atto vandalico nei confronti della fidanzata

Non c’è pace per Loris Karius, nemmeno ad un anno di distanza dalla finale di Champions League in cui il portiere del Liverpool fu protagonista in negativo contro il Real Madrid per una serie di errori clamorosi. Preso di mira per parecchio tempo, nella scorsa estate si è trasferito in prestito al Besiktas, in Turchia, dove anche lì non ha convinto per alcune “papere” abbastanza evidenti. Per questa ragione, negli ultimi tempi una parte della tifoseria ha cominciato a prendersela addirittura con la compagna di Karius, Sophia Thomalla, vittima di un atto vandalico. La sexy bionda ha pubblicato su Instagram una fotografia in cui l’automobile dei due riportava la scritta “Perdente” realizzata con una bomboletta spray. Sophia si è attivata per ripulire, nella didascalia è ironica: “Geniali, bellissima idea”. Bruttissimo gesto che non deve più ripetersi.