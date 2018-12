La Galaxy, Ibrahimovic annuncia: “Resto qui per vincere. La prima stagione è stata solo un riscaldamento…”

“MLZ…”, così l’aveva chiamata solamente qualche giorno fa. Zlatan Ibrahimovic ha deciso di rendere ancor più sua la Major League Soccer e di rimanere ai La Galaxy. Niente Milan quindi nel futuro dello svedese che, tramite i canali ufficiali del club americano, ha rivelato i suoi progetti futuri, rigorosamente in pieno stile Zlatan.

AMBIZIONE – In merito al mercato e alle voci di un suo possibile trasferimento, Ibrahimovic ha commentato: “Ci sono state molte dichiarazioni, alcuni rumors, ma non me ne sono mai andato”. E addirittura rilancia: “Non ho ancora finito con la MLS, ho ancora delle cose da fare. La mia prima stagione era solo un riscaldamento, ma la seconda sarà diversa. Conosco bene il campionato, conosco meglio i miei avversari. Mi sento meglio fisicamente. Sono venuto qui per lasciare il segno e vincere. Possiamo scrivere la storia”. E poi il messaggio ai tifosi: “Vi aspetto allo stadio, solo insieme possiamo raggiungere il traguardo che vogliamo. Insieme possiamo farcela!”.