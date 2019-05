LA Galaxy, Ibrahimovic simula in area: la MLS lo multa

In un modo o in un altro, Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sè. Lo svedese dei LA Galaxy, questa volta, non stupisce per una rete delle sue o una dichiarazione ad effetto, ma..per una simulazione.

O meglio, per una multa che la MLS ha deciso di conferirgli per aver simulato nel corso dell’ultima gara da lui disputata contro il Columbus Crew. A renderlo noto è la stessa Major League Soccer. Al bomber svedese è stata comminata la sanzione, la cui somma non è stata rivelata, a causa di una caduta in area di rigore dopo un presunto contatto al 23′ con il portiere avversario, Zack Steffen. Ibrahimovic, autore di 9 gol nelle prime 9 partite disputate in questa stagione, dovrà quindi pagare la multa. Oltra al danno, la beffa: i suoi Galaxy, infatti, hanno perso quella gara per 3-1.