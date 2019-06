La Galaxy, l’eurogol di Ibrahimovic non basta: ennesimo ko in campionato

Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire. Lo svedese, attaccante dei La Galaxy è stato autore di un’altra prodezza nell’ultima gara di MLS contro i New England Revolution. La sua “bicicletta” ha esaltato il pubblico di casa, e anche quello rivale, che gli ha dedicato una standing ovation.

Peccato, però, che il gol non sia stato sufficiente ai suoi per ribaltare la sfida che è terminata con una sconfitta, l’ennesima. Un ko che pesa ai fini della classifica e che vede i LA Galaxy sempre al secondo posto, ma lontani dalla vetta che adesso dista ben 9 punti. Il gol di Ibrahimovic, l’undicesimo in questa stagione, è una magra consolazione per lo svedese che aveva iniziato la stagione con ben altre ambizioni. I complimenti della federazione su Twitter, però, non bastano per cancellare la sesta battuta d’arresto nelle ultime otto gare è un ruolino di marcia che nessun club sarebbe contento di avere, tantomeno Ibrahimovic che, siamo sicuri, userà la prossima pausa di tre settimane per la Gold Cup, per strigliare i suoi.