Lampard a sorpresa: “Promozione con il Derby più importante della vittoria della Champions…”

Gara attesissima, quella che oggi pomeriggio, alle 16, metterà di fronte Derby County ed Aston Villa nella finale playoff di Championship. In ballo, la promozione in Premier League, accompagnata da un ricco bottino di 18o milioni di sterline. Una sfida che per Frank Lampard, tecnico del Derby, potrebbe valere addirittura più del successo in Champions con la maglia del Chelsea nel 2012. Queste infatti le sue parole raccolte dal Sun.

PROMOZIONE E CHAMPIONS – “Ho paura a fare un confronto con la vittoria della Champions perché suonerebbe forse ridicolo, ma quello che provo dopo aver lavorato per raggiungere questo traguardo è qualcosa di simile. Il successo nella semifinale è stata speciale, ma il prossimo match è il più grande di tutti per quanto riguarda i club. Se riuscissimo ad andare in Premier non so come mi potrei sentire…”.

TERRY – Di fronte, come componente dello staff di Dean Smith, allenatore dell’Aston Villa, ci sarà l’ex compagno di squadra John Terry: “Sarà strano trovarselo come avversario, ma John è un mio grande amico. Ho avuto la fortuna di poter giocare con lui per molto tempo”.