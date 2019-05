Leeds, il tifoso ottimista: si tatua la promozione della squadra, ma i playoff ancora non sono iniziati…

“In Bielsa we trust”, e così un tifoso del Leeds ha deciso di farsi un tatuaggio, decisamente azzardato, sulla promozione della sua squadra del cuore nel massimo campionato inglese. Peccato che il Leeds, guidato dal Loco, debbano ancora disputare i playoff e dunque l’arrivo in Premier League sia ancora tutto da stabilire.

Il fan sfegatato, e anche un pò matto, è Jamie Richardson, già sicuro del trionfo della sua squadra. “Leeds United 2019 Championship, playoff winners. In Bielsa we trust”, la scritta visibile nel tattoo. Un segno indelebile, che rimarrà per sempre… anche in caso di sconfitta.

Nel cammino del Leeds, ci saranno prima i rivali del Derby County, squadra allenata da Lampard, e successivamente, in caso di passaggio del turno, anche la vincente tra Aston Villa e West Bromwich. Insomma, un playoff tutt’altro che facile.