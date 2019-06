Levante, premio fedeltà per i tifosi sempre presenti: abbonamento gratis

Bellissima iniziativa in Spagna da parte della proprietà del Levante, squadra che grazie all’incredibile sostegno dei propri tifosi è riuscita a rimanere nella Liga anche per la prossima stagione sportiva. Per ripagare tale smisurato affetto, durato tutto l’anno e che ha permesso di raggiungere il nono posto nella classifica globale di presenze fra i team del campionato spagnolo, la società ha deciso di regalare gli abbonamenti ai sostenitori più fedeli per l’annata 2019-2020. D’altronde la “Ciutat” ha raggiunto numeri da record ed è soprattutto grazie allo spasmodico tifo che il Levante è riuscito nell’impresa di mantenere la categoria. Nel complesso l’impianto ha accolto la presenza di 373.673 fan in tutta la stagione, una media di quasi 20 mila persone (19.667 per la precisione) a partita. Quanti saranno i rinnovi gratuiti? Ben 14.610, di cui 3.338 destinati a bambini.