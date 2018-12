Lewandowski spegne radiomercato: “Chiuderò la carriera al Bayern Monaco”

L’attaccante del Bayern Robert Lewandowski (30) ha chiarito che sta pensando di chiudere la sua carriera nel club di Monaco. “È probabile che resterò qui per molto tempo. Non penso di trasferirmi in un altro club, il mio cuore appartiene al Bayern. Sto addirittura ipotizzando di chiudere la mia carriera in maglia rot-weiss. Il numero 9 dei bavaresi, cercato dal Real Madrid in estate, alla Bild ha ribadito che si identifica pienamente con il club campione di Germania in carica. Il polacco arrivato a Monaco nel 2014, ha un contratto con il Bayern fino al 2021.