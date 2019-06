L’Hull City si riveste con…la ‘pelle della tigre’: ecco la maglia per la prossima stagione

Ritorno al passato e nuova divisa per l’Hull City che ha presentato quest’oggi la maglia che indosserà per le sfide casalinghe per la stagione 2019-2020. I Tigers, questo il loro soprannome, giocheranno la prossima annata di Championship, la seconda divisione inglese, con il chiaro riferimento alla tigre.

Infatti, la nuova divisa presenta sì, i classici colori arancio e nero, ma anche l’aggiunta di particolari strisce che richiamano proprio al noto felino. La scelta riporta al passato quando anche negli anni ’90 – nel 1992 e nel 1994 – l’Hull City indossava divise simili a quella presentata oggi. Anche Natasha Chapman, responsabile del marchio Hull City, non ha trattenuto la gioia e l’entusiasmo per il nuovo kit casalingo della squadra: “Siamo sicuri che questa nuova maglia diventerà popolare tra i fan, dal momento che abbiamo qualcosa di diverso rispetto agli anni precedenti. Vorremmo ringraziare Umbro per il suo supporto nel fornire un design esclusivo che si riferisce ad una delle magliette più riconoscibili dell’Hull City di tutti i tempi”.