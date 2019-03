Atletico Madrid, allarme Godin

Preoccupazione in casa Atletico Madrid. Nell’allenamento di questa mattina, il difensore Diego Godin ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di un problema fisico. L’uruguaiano ha infatti ricevuto un forte colpo al quadricipite della gamba destra, che ne mette a rischio la presenza per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Nelle prossime ore verranno eseguiti degli accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio, con i Colchoneros che sperano si tratti solamente di una botta. Godin, in ogni caso, avrebbe invece dovuto saltare il match di Liga contro il Leganes in quanto squalificato.