Atletico Madrid, Cerezo spaventa la Juventus: “Dybala? Mi piace tanto…”

Mancano ancora alcuni mesi alla super sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, ma il presidente del club madrileno Enrique Cerezo sembra essere già in clima match.

Intervistato da Tuttosport, il numero uno della società spagnola ha fatto il punto soprattutto su alcuni aspetti dei sue giocatori riguardanti il mercato invernale e quello estivo. Da un giocatore che in passato ha vestito la maglia del club iberico, Mario Mandzukic, ad uno che in futuro potrebbe vestirla, Paula Dybala.

Ebbene sì, anche se apparentemente nega il forte interesse, Cerezo non disdegna di ammettere quanto la Joya gli piaccia come calciatore.

MERCATO – Ed è proprio in ottica mercato e, stuzzicato sul suo giocatore preferito nella Juventus, Cerezo ha parlato senza mezzi termini: “Mi piace molto Dybala”. Ma, per il momento, non vuole parlarne in termini di calciomercato: “Possibile affare in futuro? Non pensiamo a lui in questo momento”. Infatti, nella mente del presidente, l’unico pensiero è recuperare al meglio l’attaccante Diego Costa per la doppia sfida contro i bianconeri: “Diego è importantissimo per noi e in queste partite si esalta”. Poi sull’ex: “La cessione di Mandzukic? Mario è stato un giocatore magnifico anche per noi, se non ricordo male segnò 20 gol in quell’annata. Non lo abbiamo mandato via. La cessione è stata condivisa con lui”.

Infine, sull’eventuale scambio tra Godin e uno tra Bonucci e Chiellini, Cerezo non lascia porte aperte: “Rispetto Chiellini e Bonucci, ma Godin non lo cambierei con nessuno. E’ il nostro leader”.