Secondo la stampa spagnola, più precisamente El Confidencial, nelle ultime ore di calciomercato, sarebbe potuto andare in porto un affare clamoroso che avrebbe coinvolto le due squadre di Madrid, Atletico e Real. Infatti, da quanto risulta, i Blancos avrebbero offerto ai Colchoneros una somma che si aggira attorno agli 80 milioni di euro per l’acquisto del talento classe 1996 Lucas Hernandez. L’Atletico Madrid avrebbe accettato, di fatto, l’offerta, ma l’affare non è andato in porto a causa del rifiuto dello stesso giocatore francese campione del Mondo 2018, che ha giurato fedeltà alla squadra di Simeone. Il difensore, che indossa la maglia dell’Atletico ormai da aveva 11 anni, ha dunque rifiutato la squadra rivale dove, in passato, aveva già giocato il fratello Theo, ora in prestito alla Real Societad.