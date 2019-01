Atletico Madrid: ecco Morata e Simeone rinnova

Il Cholo vola verso il rinnovo. Sembra un periodo ottimo per l’Atletico Madrid: non solo l’arrivo di Alvaro Morata dal Chelsea, l’Atletico Madrid ha chiuso in queste ore anche il rinnovo per un’altra stagione di mister Diego Simeone. Secondo il quotidiano spagnolo As, ci sarebbe infatti un accordo totale tra la dirigenza biancorossa e la sorella-agente dell’ex Lazio e Inter per prolungare fino al 2021. Proprio l’acquisto di Morata, obiettivo del Milan e ora costretto invece a fare posto all’ormai prossimo arrivo di Higuain al Chelsea, era una condizione fondamentale per convincere l’allenatore a legarsi ai colchoneros oltre il 30 giugno 2020, data della scadenza del suo attuale contratto. L’ufficialità, sempre secondo il quotidiano spagnolo, è attesa per inizio febbraio.