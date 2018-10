Atletico Madrid, Kalinic: “Felice della chiamata di Simeone. Sul Milan e Gattuso…”

Un anno difficile con la maglia del Milan, adesso Nikola Kalinic è ripartito dalla Spagna, dove da questa estate veste la casacca dell’Atletico Madrid. Intervistato da AS, l’ex rossonero ha parlato della nuova avventura, soffermandosi anche sulle due precedenti esperienze vissute in Serie A.

IN SPAGNA – “Simeone mi ha detto che mi voleva in squadra e che ci sarebbero state molte partite e opportunità per tutti. Sono stato molto felice della sua chiamata. Quando vieni in un club così sai che non è semplice avere minuti e spazio, con attaccanti di altissimo livello come Diego Costa e Griezmann. Non so quanto giocherò, nessuno lo sa, ma approfitterò di ogni opportunità”.

MILAN – “Per me è stato difficile. Non ho potuto fare il precampionato con la squadra. Mi stavo allenando da solo a Spalato in attesa del trasferimento e sono arrivato a Milanello a stagione iniziata. Poi ho avuto molti problemi fisici. Il Milan è una grande squadra, abituata a vincere e lottare per i titoli, e di conseguenza vogliono risultati molto velocemente, ma erano arrivati ​​undici nuovi giocatori. Ci vuole tempo per costruire qualcosa. Auguro il meglio al Milan: merita di lottare per la Champions”. Su Gattuso ha poi aggiunto: “È incredibile. Fuori è un tipo molto simpatico, che racconta le barzellette, ma quando inizi ad allenarti dà tutto e vuole tutto. Ti preme. È pazzo, ma in senso buono. È una grande persona e penso che il Milan andrà lontano con lui”.