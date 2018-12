Atletico Madrid, Simeone: “Juventus in Champions League? Sono tutte forti. E sul futuro all’Inter…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio 1, durante la trasmissione Radio Anch’Io Sport Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato dei temi caldi del calcio internazionale, Champions League, Serie A e futuro nei

SORTEGGIO – Alle 12 il sorteggio della Champions League, Simeone non teme nessuno e sa che il suo Atletico Madrid è pronto ad ogni evenienza: “Siamo tranquilli e aspettiamo. In Champions League tutte le squadre sono forti. La Juventus? Sono tutte forti, vediamo chi ci tocca”.

INTER – “I tifosi dell’Inter mi vogliono come allenatore? Sono contento, anche per mio figlio. All’Atletico Madrid stiamo vivendo una bella stagione, nessuno è scappato in Liga. Mi rimane ancora un anno qui, stiamo lavorando bene. Un giorno all’Inter? Credo di essere stato molto chiaro su questo argomento. L’ho detto mille volte…(ride ndr)”.

ALLENARE – “Il Cholismo? Mi auguro di avere sempre la voglia e la forza di continuare con la stessa grinta di adesso. Lo stesso modo e lo stesso stile. Questo te lo dà la società e noi seguiamo quello che sente la società. Inter, Juventus, Barcellona, Real Madrid, Bilbao e anche noi abbiamo grande storia. L’atteggiamento lo fa la storia del club, la società e i giocatori, non l’allenatore”. “Se mi piacerebbe allenare mio figlo? Oggi non è semplice che accada. Lui deve continuare a crescere come calciatore, a me lui piace. Vive per il gol, aiuta la squadra e lavora per essa”.

CR7 – “Ronaldo è uno dei due migliori giocatori più forti dell’ultimo decennio. Se manca alla Liga? Andrebbe chiesto ai tifosi del Real Madrid e alla società. Credo sicuramente che la Juventus abbia fatto un grande colpo e abbia fatto uno step in più con lui.

ITALIA – “Pisa? Grandissimo ricordo. Mi hanno accolto benissimo. Lazio? Una squadra che è reduce da una grande stagione. Adesso è in Europa League. Farà bene. Ho sempre un bel ricordo della Lazio e anche dell’Inter”.