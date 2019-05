Atletico Madrid, Simeone punge Griezmann: “Il club è andato avanti anche senza Torres, Forlan, Aguero, Diego Costa…”

Giorni importanti per l’Atletico Madrid e per il suo attaccante Antoine Griezmann. Il francese ha annunciato che dirà addio al club al termine della stagione. Una decisione che ha scosso i tifosi ma che non smuove, più di tanto, il tecnico Colchoneros Diego Pablo Simeone. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Levante, il Cholo ha parlato proprio della prossima partenza de Le Petit Diable. Nessun rancore, ma testa al futuro con una piccola frecciata.

ANCHE SENZA … – “Griezmann? Lo stimo tantissimo, Antoine è uno dei migliori marcatori della storia del club, sono stati cinque anni meravigliosi. Lo ringrazio per quello che ci ha dato e non giudico la sua decisione”. Ma poi ecco che il Cholo lancia una piccola stoccata al francese: “Di qui sono passati attaccanti come Fernando Torres, Diego Forlan, Sergio Aguero e Diego Costa. Ora Griezmann… e il club ha sempre continuato ad essere competitivo. La forza del club è superiore a quella di un tempo. Negli ultimi anni c’è stata la conferma che il club è più importante di tutti noi. Dopo Griezmann verranno calciatori con la voglia di far parte di una squadra importante”.