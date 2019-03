Atletico Madrid, Simeone: “Turnover? No, non siamo messi bene come la Juve…”

Niente turnover per l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I Colchoneros, nella giornata di domani, ospiteranno il Leganes nel ventisettesimo turno di Liga. Una gara in cui, malgrado l’imminente impegno di Torino per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’Atletico non attuerà particolari cambiamenti di formazione. A confermarlo è stato lo stesso tecnico argentino, che ha così detto in conferenza stampa: “Non posso fare molto turnover: noi, a differenza della Juventus, non siamo in una posizione di classifica così comoda. Scenderemo in campo con i calciatori che ci hanno portato fin qui. In avanti giocherà Kalinic al fianco di Griezmann“.

Simeone ha poi commentato i primi verdetti della competizione europea: “In queste gare ci sono sempre molte difficoltà. Sono risultati che possono sorprendere soltanto chi non conosce il calcio”.