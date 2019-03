Barcellona, allarme Dembelé: il francese a rischio per il Lione

Scatta l’allarme in casa Barcellona. Ousman Dembelé è infatti a rischio per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Lione, in programma mercoledì 13 marzo alle 21. L’attaccante, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 46′ nella gara contro il Rayo Vallecano, ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Uno stop che ne mette a serio rischio la presenza in campo contro i francesi, anche se i blaugrana faranno di tutto per averlo regolarmente a disposizione.

Per Dembelé non è il primo problema fisico della stagione, con il giocatore che, in precedenza, ha dovuto saltare cinque match a causa di un problema alla caviglia.