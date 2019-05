Barcellona, altra doppietta per Messi: Scarpa d’oro virtualmente sua. Ecco perché

Il Barcellona di Valverde, che già ha trionfato da qualche settimana in Liga, ha chiuso il campionato con un pareggio per 2-2 in casa dell’Eibar. Chi ha segnato i gol per i blaugrana? Ovviamente lui, Leo Messi, che così ha raggiunto quota 36 reti in campionato. Questo significa che la Scarpa d’oro è virtualmente sua, avendo staccato di 4 lunghezze il secondo classificato Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Resta una sola partita al francese classe ’98 per provare a raggiungere l’argentino in vetta: il Psg chiuderà la Ligue 1 venerdì sera in casa del Reims e difficilmente Mbappé farà 4 o più gol. Peraltro, con la doppietta odierna Leo Messi ha per la sesta volta in carriera realizzato più di 50 reti in una singola stagione, e gli resta la finale di Coppa del Re per incrementare ulteriormente il numero. Non potrà però ambire al suo record personale di 73 della stagione 2011-12.