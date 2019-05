Barcellona, Bartomeu furioso: Valverde a rischio esonero

Dal sogno triplete alla sola Liga in mano. Il Barcellona ha terminato la stagione in netto calo, con la sconfitta di ieri sera per 2-1 in Coppa del Re con il Valencia che ha aperto profondi interrogativi in casa blaugrana. Il solo scudetto non può infatti bastare, viste le altissime ambizioni che aveva il club, tanto che la posizione del tecnico Ernesto Valverde non sembra essere più così sicura.

RIUNIONE D’EMERGENZA – Se infatti fino all’inizio di maggio Josep Maria Bartomeu, presidente dei catalani, aveva ribadito a gran voce la propria fiducia nel tecnico, dopo il ko a sorpresa di ieri avrebbe indetto una riunione di emergenza, mettendo in seria discussione l’operato dello spagnolo. A riportalo è il Sun, secondo cui il futuro dell’allenatore sarebbe adesso appeso a un filo.