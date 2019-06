Barcellona, calvario finito per Rafinha: pronto a tornare a disposizione di Valverde

Si era gravemente infortunato nel mese di novembre, adesso però il calvario di Rafinha Alcantara è arrivato al termine. L’ex calciatore anche dell’Inter è pronto a rimettersi a disposizione del Barcellona e del tecnico Valverde che gli ha sempre mostrato grande fiducia.

Il brasiliano sta per chiudere il periodo di riabilitazione dopo il grave infortunio che ha visto la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dalla Spagna, come racconta Sport, l’obiettivo era essere pronto per la preparazione estiva dei blaugrana e unirsi ai compagni a partire dal 14 luglio. Obiettivo che sembra alla portata del giocatore che la prossima settimana dovrebbe ricevere il nulla osta dai medici per tornare all’attività professionale. Per il classe ’93, con un contratto in scadenza nel 2020, adesso c’è da capire il futuro: Valverde, come detto, lo ha sempre tenuto in considerazione, ma non è detto che il Barcellona possa anche lasciarlo partire, anche in prestito. Tutto dipenderà, ovviamente, dalle sue condizioni fisiche.