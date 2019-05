Barcellona, c’è Messi dietro la conferma di Valverde: il retroscena sulla decisione della società

Giornata al limite dell’assurdo quella vissuta ieri da Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona. L’allenatore blaugrana è stato più volte vicino all’esonero nell’arco della giornata, salvo poi, sempre secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, essere confermato alla guida del club catalano.

Il sostituto, con tanto di secondo allenatore e staff, sembrava già pronto, ma qualcosa è cambiato e la società campione de La Liga, ha optato per la conferma.

RETROSCENA – Come ha riportato Marca, i vertici societari hanno deciso per continuare con Valverde anche nella prossima stagione. Il presidente Bartomeu, che prima aveva confermato il tecnico salvo poi, forse, ripensarci dopo il ko in Copa del Rey, sarebbe stato convinto dallo spogliatoio ed in particolare da Messi che già si era espresso sulla volontà di proseguire con l’attuale allenatore. Come conferma il periodico spagnolo, l’importanza de La Pulce e di alcuni senatori tra cui Jordi Alba, Piqué e Rakitic avrebbe fatto la differenza. La società ha dunque stabilito che sarà ancora Valverde a guidare il Barcellona nella prossima stagione.