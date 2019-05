Barcellona, Cillessen si lamenta: “Cerco un club, ma il prezzo del mio cartellino…”

Reclama spazio Jasper Cillessen, portiere del Barcellona, dopo una stagione passata alle spalle di Ter Stegen.

Quando chiamato in causa, il classe ’89 olandese ha sempre fatto bene dimostrandosi affidabile e il ruolo di riserva, ormai gli sta stretto. Soprattutto per chi è titolare con la propria Nazionale. Intervenuto a VTBL, il giocatore blaugrana ha parlato del proprio futuro lamentandosi…del prezzo del proprio cartellino: “Il fatto che il Barcellona chieda 60 milioni di euro per lasciarmi partire, non mi aiuta. Sono ancora calmo, dobbiamo aspettare e vedere cosa succede. Prenderò in esame tutte le opzioni dopo le vacanze. Sto cercando un club nei primi cinque campionati europei”.