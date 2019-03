Barcellona, Coutinho manda segnali al Manchester United

Philippe Coutinho è pronto a dire addio al Barcellona. I fischi ricevuti durante la partita contro il Rayo Vallecano sono solamente l’ultimo episodio di un rapporto ormai logoro tra il brasiliano e i blaugrana, con il giocatore che, secondo quanto raccolto dal Sunday Mirror, avrebbe già contattato la dirigenza del Manchester United per trovare un accordo in vista della prossima stagione. Il brasiliano avrebbe infatti confessato ai suoi amici più intimi di non essere riuscito ad adattarsi al Barcellona, reputando la soluzione migliore per lui quella di tornare in Inghilterra, con i Red Devils pronti ad investire su di lui.

Coutinho, nel gennaio 2018, era stato acquistato dal Barça per una cifra di 120 milioni di euro, più altri 40 di variabili.