Barcellona, dalla Spagna: Hazard offerto durante l’estate

Clamorosa indiscrezione quella arrivata quest’oggi dal “Mundo Deportivo”, secondo il quale al Barcellona, in una notte focosa d’estate, sarebbe stato proposto il numero diez del Chelsea, Eden Hazard. Proposta scartata però da parte dei blaugrana visto il costo elevato del cartellino e la volontà del giocatore di vestire in un futuro abbastanza remoto la maglia del Real Madrid. I Blues, viste le prestazioni del giocatore fino a questo momento, 7 gol e 3 assist, dovrebbe ringraziare i Blancos per questa scelta.

Le sette reti rendono momentaneamente il belga, capocannoniere della Premier League e miglior giocatore di queste prime otto giornate.