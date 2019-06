Barcellona, ecco la maglia per la nuova stagione

Una stagione dai due volti, quella appena conclusa dal Barcellona. Se in campionato i blaugrana non hanno avuto avversari, dominando dall’inizio alla fine il torneo, altrettanto non può dirsi per quanto avvenuto in Champions League e Coppa del Re. In Europa, la formazione di Valverde è stata eliminata in semifinale dal Liverpool, venendo travolta per 4-0 ad Anfield dopo l’affermazione per 3-0 al Camp Nou, mentre in Coppa del Re, in finale, è arrivata la sconfitta a sorpresa con il Valencia. Con il sogno triplete quindi svanito.

FUTURO – Archiviate gioie e delusioni, è però già tempo di pensare alla prossima stagione. E a questo proposito, tramite un tweet, il Barcellona ha svelato ai propri tifosi la divisa che verrà utilizzata l’anno prossimo.