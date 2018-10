Barcellona, ex pres. Gaspart: “Giocare a Miami? Un’aberrazione”

Oggi 11 ottobre è il 74° compleanno dell’ex presidente del Barcellona, Joan Gaspart. ‘Radio Marca’ ha avuto l’occasione di contattarlo per fargli gli auguri ed in seguito l’ex patron blaugrana ha rilasciato anche alcune dichiarazioni importanti riguardanti la proposta, per il momento senza futuro, di disputare alcune partite de La Liga all’estero ed in particolare a Miami. Si parlava del match di campionato Girona-Barcellona e Gaspart ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito: “Tutto ha un limite, anche la scelta di trasmettere le partite in TV. Chiunque abbia pensato di andare a giocare a Miami per guadagnare quattro Duros in più non ha la minima idea di cosa sia il calcio. La riterrei un’aberrazione. Noi vogliamo che il calcio rimanga qui in Spagna perché il denaro non è tutto nella vita”.