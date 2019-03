Barcellona, il Camp Nou scarica Coutinho: per lui solo fischi

Non è una serata del tutto serena in casa Barcellona. Malgrado il 3-1 con il quale i blaugrana hanno liquidato il Rayo Vallecano, è scoppiata infatti ufficialmente la grana Coutinho. Il brasiliano, sostituito all’80’ dopo l’ennesima prestazione incolore, è stato fischiato da buona parte del pubblico del Camp Nou, ormai stufo del suo scarso rendimento. Dopo essere stato punzecchiato nelle scorse settimane dalla critica e da alcuni membri della società catalana, l’attaccante ha quindi ricevuto la bocciatura anche da parte dei suoi tifosi. Una situazione giunta ai limiti della sopportazione, con Coutinho che, a questo punto, potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di lasciare Barcellona al termine della stagione.