Barcellona, in Spagna sicuri: addio Valverde, ecco Martinez con Henry

Sembra essere arrivata l’ora di cambiare in casa Barcellona. La deludente stagione, culminata con la “sola” vittoria de La Liga, potrebbe essere costata cara al tecnico Ernesto Valverde.

Nonostante le recenti parole anche di Messi, la società, nelle vesti del presidente Bartomeu, pare aver scelto per un cambio di rotta anche a causa del ko in Copa del Rey. Come riporta Sport, che cita El Chiringuito, i blaugrana avrebbero stabilito chi sarà il prossimo tecnico della squadra.

IN COPPIA – Direttamente dal Belgio, arriverà Roberto Martinez attuale ct della Nazionale. Con lui, tornerà Thierry Henry suo secondo in passato e reduce dall’infelice esperienza alla guida del Monaco in Francia. L’ex attaccante conosce molto bene l’ambiente catalano avendoci giocato per diversi anni. Allo stesso tempo, scrivono gli spagnoli, anche Martinez e la sua filosofia di gioco si avvicinano parecchio al DNA del Barcellona.

Dunque, adesso, si attendono solo le decisiono ufficiali. Martinez e Henry saranno presto al comando del Barcellona.