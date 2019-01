Barcellona, l’iniziativa per i tifosi: potranno portarsi a casa il loro seggiolino del Camp Nou

Ami la tua squadra del cuore tanto da volerti portare a casa il tuo posto allo stadio? A Barcellona, pare, questo possa presto accadere.

Secondo quanto scrive El Periodico, infatti, il club catalano starebbe pensando a questa interessante iniziativa per i suoi 80mila abbonati. Durante il periodo di ristrutturazione del Camp Nou, i tifosi che possiedono un abbonamento allo stadio, se lo vorranno, potranno acquistare il proprio posto, o meglio, comprare il proprio seggiolino per un prezzo simbolico.

L’idea del presidente Bartomeu, che in realtà pare essere partita dal vicepresidente Jordi Moix, responsabile del commissario dell’Espai Barça, sarà condotta in completa sicurezza e, secondo le stime, pare sarà un grande successo con gli abbonati molto felici di poter avere in casa propria il loro seggiolino. L’unico costo per i sostenitori, sarà quello che la società blaugrana dovrà spendere per imballare e spedire il pacco.