Barcellona, Luis Enrique ammette: “Con Messi ci fu un momento di tensione”

Tre stagioni sulla panchina del Barcellona per Luis Enrique, durante le quali ha vinto, tra le altre cose, due scudetti, una Champions League e un Mondiale per club. Ma l’avventura dell’attuale ct della Spagna al Barça non è stata tutta rose e fiori, come ammesso dallo stesso tecnico nel corso di un’intervista che verrà trasmessa integralmente sabato su Catalunya Radio. Luis Enrique ha infatti confessato di aver vissuto un periodo complicato con il fuoriclasse argentino Lionel Messi, in particolare prima della sconfitta con il Real Sociedad del primo aprile 2015: “C’è stato un momento di tensione con Lionel, che ho dovuto gestire. Oggi, però, posso solo parlare delle meraviglie della Pulce”.

Il tecnico ha poi rivelato che aveva preannunciato alla società il suo addio al Barcellona già all’inizio della stagione 2016-17: “Dissi subito al club di cercare un sostituto. Non avevo più energie da dare. Era arrivato il momento in cui il mio lavoro era finito”.