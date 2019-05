Barcellona, mai più acquisti come…Boateng

Fu un colpo di mercato a sorpresa, quello che, lo scorso gennaio, portò Kevin-Prince Boateng dal Sassuolo al Barcellona. Ma il ghanese, in maglia blaugrana, ha trovato pochissimo spazio, rivelandosi un vero e proprio flop. Tanto che la dirigenza catalana, come riporta AS, avrebbe già preso una decisione per quanto riguarda il futuro.

STOP – Il Barcellona, deluso dallo scarso apporto portato da Boateng, ha infatti le idee chiare: non vuole più ripetere un analogo errore. Ed ha così stabilito di dire stop agli acquisti “toppa”, ovvero al prelievo di giocatori chiamati a sostituirne altri infortunati. In caso di emergenza, saranno chiamati i ragazzi delle giovanili, come da tradizione nel club catalano. Un ritorno alle origini determinato da…Boateng.