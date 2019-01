Barcellona, Messi festeggia i 400 gol in Liga con una visita…al nutrizionista italiano

Nell’ultima sfida che il Barcellona ha giocato e vinto contro l’Eibar, Lionel Messi ha messo a segno una rete che gli ha permesso di raggiungere i 400 gol segnati nella Liga spagnola. Un record assoluto che permette a La Pulce di entrare ulteriormente nei libri della storia del calcio. Un primato raggiunto in “sole” 435 presenze a partire dal 2004 con la maglia blaugrana, ovviamente.

SORPRESA – Un traguardo che Messi ha deciso di condividere anche con chi, già in passato, gli aveva decisamente fatto cambiare stile di vita in un momento in cui le sue condizioni di salute non sembravano ottimali. Infatti, all’indomani della partita contro l’Eibar, l’argentino è stato protagonista, come riferisce Sport, di una vera e propria trasferta-lampo a Sacile, in Friuli-Venezia Giulia, per una visita di controllo dal dottor Giuliano Poser, il nutrizionista che lo segue da oltre quattro anni. Forse una visita di cortesia per un semplice grazie, o forse un normale controllo per confermare l’ottimo momento del 10 blaugrana.

Il blitz, durato solamente poche ore, con un volo privato, smentisce anche le voci di qualche mese fa, quando la stampa spagnola aveva affermato che il campione argentino non si sarebbe più avvalso delle consulenze del suo guru friulano, intendendo dare l’esempio ai compagni, da capitano della squadra, affidandosi unicamente all’equipe medica del club blaugrana.