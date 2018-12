Barcellona, Messi: “Vorrei lavorare ancora con Guardiola. Rivalità con CR7? Un bene per il pubblico. E sul Pallone d’Oro…”

Lunga e interessante intervista rilasciata da Lionel Messi, attaccante del Barcellona, ai microfoni di Marca. La Pulce argentina si è raccontanto a tuttondo: dalla rivalità con Cristiano Ronaldo, ormai ex avversarui della Liga dopo il passaggio alla Juventus, al desiderio di ritrovare, un giorno, Pep Guardiola come allenatore, alla quasi indifferenza per la posizione finale nella classifica per l’ultimo Pallone d’Oro, assegnato al centrocampista croato Luka Modric.

PREMI – Dopo la quinta scarpa d’oro, i cinque pallone d’oro ora la quinta Champions League? Messi risponde con la sua solita sincerità: “Sono molto felice di aver vinto ancora una volta la scarpa d’oro. Ma è un premio non solo mio, ma di tutta la squadra che mi ha dato una mano. E’ un riconoscimento per tutti. Vincere la Champions League? Sarebbe bello, è un sogno che abbiamo e sappiamo quello che rappresenterebbe vincerla”. E sull’ultimo Pallone d’Oro, La Pulce ammette: “Non mi ha sorpreso o deluso la quinta posizione finale in classifica. Dico la verità, non ho dato importanza al premio. Sapevo che c’erano tanti nomi e che io non avrei potuto vincerlo, quindi in questo senso non sono rimasto né deluso né sorpreso”.

GUARDIOLA – Alla domanda se preferirebbe giocare con un giocatore di talento come Sané, o essere allenato ancora da Pep Guardiola, suo tecnico nel Barcellona schiacciasassi di qualche anno fa, Messi non ha alcun dubbio: “Giocare con calciatori forti è sempre un piacere. Ma dico la verità, mi piacerebbe lavorare ancora con Guardiola. Lo so, è complicato, ma credo che sarebbe bello perché è davvero uno dei migliori al mondo”.

BARCELLONA E CR7– Sulla storica rivalità con l’asso portoghese Cristiano Ronaldo, Messi ha voluto aggiungere: “Con Cristiano c’era una sana rivalità e competizione. Penso sia stato un bene per il pubblico che guardava le nostre partite. Credo che il Real Madrid possa fare a meno di lui per vincere qualcosa ma allo stesso tempo uno come CR7 mancherebbe a chiunque”. Poi, risponde anche alle recenti provocazioni del portoghese riguardo al trasferirsi in Serie A: “Non ho bisogno di cambiare squadra o campionato per stabilire nuovi obiettivi. Sono a casa mia, nel miglior club del mondo e non ho bisogno di cambiare”. E a proposito di partite, di Liga Spagnola e dei blaugrana, il 10 argentino ha parlato della sua squadra e di alcuni giocatori: “Col 4-3-3 giochiamo meglio ma siamo più fragili in difesa. Dembelé? In campo fa cose incredibili. Può davvero aspirare a grandi cose. Dall’altra parte è ancora un giovane ragazzo che si sta adattando alla città. Bisogna lasciarlo sereno. Meno se ne parla e meglio è per lui”.

NEYMAR – Sul possibile ritorno di O’Ney al Barcellona, Messi tiene i piedi per terra: “Se tornasse da noi? Non credo il Psg lo lasci andare. Siamo amici, sa come si sta da noi e come ci si comporta con la squadra ma credo che un suo ritorno sia davvero difficile”.