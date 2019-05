Barcellona, novità assoluta: lancia un fondo per startup sportive

Il Barcellona si prepara ad una nuova sfida che la vedrà protagonista non solo nei palcoscenici del calcio spagnolo ed europeo, ma anche nel settore degli investimenti dove proverà a convincere imprenditori a puntare su progetti tecnologici.

Il club catalano, infatti, come si legge da Calcio e Finanza che cita l’Expansion, ha appena lanciato Barça Ventures, un fondo di private equity che mira a raccogliere 120 milioni di euro tra gli investitori internazionali e si concentrerà su progetti legati all’alimentazione, al sonno e alle prestazioni nel mondo dello sport. Il Barcellona non investirà denaro in questo fondo, ma gestirà i contributi che arriveranno dagli investitori.

L’obiettivo è quello di raccogliere la somma prevista entro due anni e iniziare ad investire in start-up che consentano miglioramenti sostanziali in uno dei tre ambiti in cui Barça Ventures vuole specializzarsi. I progressi che verranno fatti da questa nuova iniziativa verranno messi a disposizione dei 2800 giovani atleti che fanno parte della cantera del Barcellona. Non solo quella del calcio, ma anche nella pallacanestro e nella pallamano. Il primo mercato in cui la società catalana ha deciso di presentare il fondo è quello degli Stati Uniti. La società ha già firmato accordi accademici con varie università come MIT e Yale.