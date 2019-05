Barcellona, Valverde se la ride: “Marcelino ha rischiato, il Real ha cambiato allenatore e io…”

Vigilia di Copa del Rey per il Barcellona di Ernesto Valverde. Il tecnico blaugrana è tornato a parlare in vista dell’importante match che può valere un altro titolo nella consueta conferenza stampa. Dopo le parole di Messi ecco che lo stesso allenatore ha commentato quello che potrà essere il proprio futuro. Destino che, salvo stravolgimenti, sarà ancora a tinte blaugrana.

TRANQUILLO – “Futuro? Non ci penso troppo, sono tranquillo. L’unica cosa che mi preoccupa è vincere domani contro il Valencia. Noi allenatori, come i giocatori, siamo parte dello spettacolo, basti vedere cosa succede alle altre squadre: Marcelino ha rischiato il posto, il Real Madrid ha cambiato allenatore varie volte. Nel mio caso, il club ha rispettato il mio lavoro ed è sempre stato così. Non ho avuto lamentele da parte del presidente né della dirigenza”.