Boufal meglio di Messi: la statistica che condanna la Pulce

Una stagione fantastica, quella disputata da Lionel Messi. L’attaccante del Barcellona, assoluto protagonista nella conquista del titolo da parte della sua squadra, ha collezionato record su record, confermandosi ancora una volta a livelli pazzeschi. La Pulce domina infatti le principali statistiche della Liga, guardando tutti dall’alto verso il basso per quanto riguarda gol segnati, assist, tiri verso la porta e nello specchio, occasioni da rete create, punizioni guadagnate, pali e traverse colpiti, gol segnati da fuori area o su calcio di punizione e numero di doppiette e tripletta. Insomma, un monopolio. O quasi. Perché in una statistica l’argentino non è leader.

SORPRESA – A sorpresa, Messi non è primo per ciò che riguarda gli uno contro uno vinti. Leo si trova infatti solamente al secondo posto in questo dato, preceduto da Sofiane Boufal del Celta Vigo, che ha puntato e saltato il diretto avversario ben 144 volte, dieci in più di Messi.